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Знайшли непритомною: у Києві пожежники врятували дитину з палаючої квартири

12:43 7 грудня 2022
Знайшли непритомною: у Києві пожежники врятували дитину з палаючої квартири

Під час гасіння пожежі у Святошинському районі столиці вогнеборці врятували 11-річну дівчинку.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Києва, сигнал про пожежу на вул. Петра Курінного, 3 надійшла на гарячу лінію о 17:50 6 грудня.

На місце виклику було направлено рятувальників 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони виявили, що пожежа виникла в одній із квартир на 5 поверсі 9-поверхового житлового будинку і відразу ж приступили до гасіння.

Рятувальники проводять розвідку

А в ході розвідки співробітники виявлили в помешканні непритомну дівчинку 11 років.

Виявилося, що на момент виникнення пожежі дитина перебувала в помешканні сама, а мати була на роботі.

О 18:14 загоряння було локалізовано на площі 7 кв. м, а о 18:20 — ліквідовано. В ході рятувальної операції було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу.

Причину виникнення пожежі наразі не встановлено.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали історію 11-річного Олександра Дем’яненка з Полтави, який врятував з вогню свою 2-річну сестричку Кіру. Діти також лишилися у квартирі житлового будинку самі.

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