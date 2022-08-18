«Серед постраждалих — глухонімі люди, які не чули сирену»: рашисти обстріляли будівлі гуртожитків у Харкові, багато загиблих

Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову — росіяни обстріляли місто напередодні ввечері та продовжили вранці у четвер, 18 серпня.

Як повідомили у ДСНС, увечері 17 серпня ракета поцілила у триповерховий житловий будинок. Загинули 7 та постраждали 13 людей.

За інформацією голови Харківської ОВ Олега Синєгубова, за попередніми даними, у будинок на Салтівці поцілила ракета "Іскандер". За його словами, потерпілих більше – 16 осіб, серед яких 11-річна дитина

"Руйнування жахливі. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані – у стані середньої тяжкості" , - зазначив він і додав: "Росіяни жорстоко і цілеспрямовано цілили по цивільних. А тепер у своїх так званих «ЗМІ» поширюють чергові фейки про «військові» об'єкти. Жодного військово-об'єкту! Винятково цивільні – серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!"

Один із "прильотів" потрапив на відео.

А харківський мер Ігор Терехов розповів, що пораненим надають допомогу, вони забезпечені всіма необхідними медикаментами. «Усім, хто залишився без даху над головою після цього жорстокого обстрілу, вже надано житло», — додав міський голова.

Під ранок Харків знову зазнав обстрілів. Олег Синегубов повідомив, що внаслідок влучень виникло кілька пожеж.

А Ігор Терехов уточнив, що першого ракетного удару у четвер було завдано близько 4:30, потім було ще мінімум чотири удари. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет — пожежа. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

Пізніше він повідомив, що в Холодногірському районі горить адміністративна будівля, почалося її руйнування. А у Слобідському районі — 18 постраждалих, серед них двоє дітей. Одна людина загинула.

У Слобідському районі удар прийшовся по гуртожитку. Голова облради Харківщини Наталія Попова уточнила, що там були люди з обмеженими можливостями, які не можуть говорити та не чують: «Вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо на інформацію з лікарень… Вони навіть не могли почути тривогу… Вони ж не можуть відгукнутися під час оголошення тиші рятувальникам».

«Підлий і цинічний удар по цивільних, який не має жодного виправдання і агресора, що демонструє безсилля. Не пробачимо, помстимось», — відреагував на обстріл Харкова президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що під час нещодавнього обстрілу Салтівки біля зупинки громадського транспорту було поранено двох людей. Під обстріл окупантів потрапив й дев'ятиповерховий будинок.

Фото ДСНС

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