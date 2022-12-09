Селін Діон повідомила про страшну хворобу, яку виявили у неї лікарі

У четвер, 8 грудня, попдіва Селін Діон приголомшила багатомільйонну армію своїх шанувальників несподіваною заявою. Вона виклала в Instagram відеозвернення, в якому зізналася, що страждає на рідкісну невиліковну хворобу. Через це 54-річна співачка змушена скасувати європейське турне, початок якого було заплановано на лютий 2023 року.

Діон розповіла, що протягом вже тривалого часу страждає від сильних болів. І нещодавно лікарі змогли поставити їй правильний діагноз. Виявилося, що в неї рідкісне неврологічне захворювання — синдром м'язової скутості. У різних частинах тіла відбуваються м'язові спазми. Це дуже боляче. При цьому рухливість пацієнта обмежена, що не дозволяє йому вести звичайний спосіб життя.

Вчені стверджують, що ця хвороба зустрічається в однієї людини на мільйон. Діагностувати синдром дуже складно. Він маскується під хворобу Паркінсона або розсіяний склероз. Тому часто призначене лікування не дає результату. А хвороба прогресує. Є випадки, коли в результаті пацієнти перетворюються на нерухому статую. Медики не знають, що спричиняє синдром. Вони вважають, що це пов'язано з якоюсь невірною аутоімунною відповіддю організму в області головного та спинного мозку.

Виявити синдром м'язової скутості можна лише за допомогою складних аналізів крові. Вилікуватися від хвороби не можна, але розроблені методики, які дозволяють полегшити страждання пацієнта та уповільнити розвиток недуги.

«Я вже давно борюся із проблемами зі здоров'ям. І мені було дуже важко протистояти цим випробуванням і говорити про все, з чим мені доводиться мати справу… На жаль, спазми впливають на всі боки мого щоденного життя. Це буває, коли я ходжу, або коли намагаюся користуватися голосовими зв'язками так, як звикла», — розповіла Діон у відеозверненні. Було видно, що співачка важко стримує сльози.

«У мене чудова команда лікарів, які допомагають мені почуватися краще, а ще мої дорогоцінні діти, які мене підтримують і дають мені надію», — сказала Селін.

Вона також повідомила, що щодня займається спортивним терапевтом. Діон вірить, що зможе повернути собі сили та знову виступати на сцені. «Але має визнати, це дуже непростий процес», — додала Селін.

«Сподіваюся, що я на шляху до одужання. Я зосереджена на цьому і роблю все, щоб відновитись», — наголосила вона.

Міжнародна кар'єра Селін Діон розпочалася у 1988 році з перемоги у конкурсі «Євробачення». Вона представляла тоді Швейцарію. Перші альбоми співачка записувала французькою мовою. Справжній прорив стався, коли вона заспівала англійською. За свою кар'єру Діон продала понад 220 мільйонів копій своїх дисків. Це робить її однією з найуспішніших співачок в історії попмузики.

У 2016 році Селін вже переривала концертну діяльність. Це сталося після того, як від раку горла помер її чоловік і менеджер Рене Анжеліл, а за два дні, також від раку, помер старший брат Даніель. Діон відновила кар'єру у 2019 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що від раку померла відома співачка Крістін Макві. Солістці культового рок-гурту Fleetwood Mac було 79 років.

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