Померла солістка та автор хітів легендарного рок-гурту Fleetwood Mac

У середу, 30 листопада, у Великій Британії померла солістка культового рок-гурту Fleetwood Mac Крістін Макві. Вона померла у лікарні в оточенні близьких. Співачці було 79 років. Причина смерті Макві поки що не називається. Британські ЗМІ повідомляють, що Крістін нещодавно раптово захворіла та була госпіталізована.

Крістін Перфект (дівоче прізвище) народилася 12 липня 1943 року в Англії. Займатися професійно музикою почала наприкінці 60-х років. Виступала із кількома групами, які виконували блюз. Вона була великою шанувальницею Fleetwood Mac і мріяла стати учасницею цього рок-гурту.

1968 року Крістін вийшла заміж за бас-гітариста Джона Макві й взяла його прізвище. Джон грав у Fleetwood Mac. Через три роки після весілля його дружина також стала учасницею гурту. Вони прожили у шлюбі вісім років. У 1976 році Крістін і Джон розлучилися, проте залишилися членами Fleetwood Mac.

Група Fleetwood Mac у своєму найвідомішому складі: (зліва направо) Джон Макві, Крістін Макві, Стіві Нікс, Мік Флітвуд та Ліндсі Бакінгем

Розлад у сім'ї підштовхнув Крістін написати кілька пісень, які увійшли до альбому Rumours («Чутки»). Він вийшов у 1977 році та став найуспішнішим в історії гурту. Диск розійшовся тиражем понад 40 мільйонів екземплярів. А пісні, які написала Макві, залишаються хітами донині — Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me та Songbird.

1998 року Крістін вирішила завершити музичну кар'єру. Вона покинула групу та оселилася у графстві Кент. Проте музика не відпускала Макві. Вона зайнялася сольними проєктами, а у 2014 році знову приєдналася до Fleetwood Mac.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть відомої американської співачки Айрін Кари. Власниця премій «Ґреммі», «Оскар» та «Золотий глобус» померла у віці 63 років.

