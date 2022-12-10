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Продавець відкрив стрілянину в торговому центрі у Києві: поліція розповіла подробиці

11:28 10 грудня 2022
Пістолет

У Києві правоохоронці затримали продавця, який влаштував стрілянину у торговому центрі на вулиці Петра Вершигори.

Як повідомляють в столичній поліції, чоловік тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї під час з'ясування стосунків з відвідувачем. Розпочато кримінальне провадження, стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.

«На місці події правоохоронці з'ясували, що між продавцем та відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під якого продавець тричі вистрілив у підлогу. В результаті хуліганських дій ніхто не постраждав. Порушнику втекти завадили свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліцейських», — йдеться у повідомленні.

З місця події правоохоронці вилучили зброю для відстрілу гумовими кулями, три гільзи та 12 набоїв. Стрільця — мешканця столиці 1972 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався — затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото поліції

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Ексклюзивний матеріал «Нападник став ногою мені на груди і прицілився у голову»: затримано підозрюваного у резонансному злочині" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції Києва

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