Продавець відкрив стрілянину в торговому центрі у Києві: поліція розповіла подробиці

У Києві правоохоронці затримали продавця, який влаштував стрілянину у торговому центрі на вулиці Петра Вершигори.

Як повідомляють в столичній поліції, чоловік тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї під час з'ясування стосунків з відвідувачем. Розпочато кримінальне провадження, стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.

«На місці події правоохоронці з'ясували, що між продавцем та відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під якого продавець тричі вистрілив у підлогу. В результаті хуліганських дій ніхто не постраждав. Порушнику втекти завадили свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліцейських», — йдеться у повідомленні.

З місця події правоохоронці вилучили зброю для відстрілу гумовими кулями, три гільзи та 12 набоїв. Стрільця — мешканця столиці 1972 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався — затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото поліції

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Фото поліції Києва

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