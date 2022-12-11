Зрадник Тимощук з-за порєбріка вперше висловився про війну в Україні

Екскапітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, котрий відмовлявся платити аліменти колишній дружині через санкції проти росії, нарешті висловився про війну на його батьківщині, пише «Таблоїд Волині». 43-річний тренер російського «Зеніта» дав інтерв'ю сайту фанатського руху пітерського клубу, заявивши, що поки що не збирається повертатися до колись рідних місць.

«Те, як усі на мене накинулися, мене не турбує. Люди завжди будуть говорити і погане, і добре, а ті, хто каже, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України та скільки користі їй приніс, — заявив Анатолій Тимощук. — Те, що я мовчу про СВО (так у росії називають війну в Україні. — Авт.), не свідчить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція, моя в тому, що не все так однозначно, тому я намагаюся про це не говорити.

Чи збираюся я повертатися до України після завершення війни? Поки що таких планів у мене немає. Подивимося, як буде у майбутньому. В росії я вже живу багато років, діти тут ходять до школи. Я не бачу різниці між народами України та росії. У нас у всіх однакове мислення та менталітет. «Зеніт» — мій дім, і я не збираюся звідси їхати. Поки що мене все влаштовує".

Нагадаємо, що уродженець Луцька Анатолій Тимощук, якого «розмазала» його колишня дружина, перебрався до росії у 2007 році, перейшовши з «Шахтаря» до «Зеніта». Пізніше, після виступів за «Баварію», півзахисник знову повернувся до пітерського клубу, згодом увійшовши до тренерського штабу «Зеніта».

Нагадаємо, що Українська асоціація футболу позбавила Тимощука-зрадника, в активі якого рекордні 144 матчі у футболці збірної, тренерської ліцензії, титулів та звань, Луцька міська рада — звання почесного громадянина міста, а в музеї футболу в Буковелі провели чистку пам'ятних речей ексфутболіста національної команди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Тимощук контрабандою вивіз з України до росії дорогу колекцію ікон.

Фото ФК «Зеніт»

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