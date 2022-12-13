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Спорт

Дворазовий олімпійський чемпіон вижив після падіння літака

10:02 13 грудня 2022
Девід Рудіша

Трагедією ледь не завершився політ на літаку для дворазового олімпійського чемпіона кенійського легкоатлета Девіда Рудіші.

33-річний спортсмен разом із ще п'ятьма людьми опинився на борту легкомоторного літака, який упав на південному сході Кенії невдовзі після зльоту. На щастя, обійшлося без жертв — одного з пасажирів доправили до лікарні з травмами ребер, решта, у тому числі й Девід, відбулися забоями.

«Все було добре, але через хвилин сім-вісім після зльоту двигун раптово замовк, — згадав момент падіння Рудіша в коментарі Daily Nation. — Жахливі емоції… Пілот побачив вільний простір, куди спробував посадити літак, але зачепив дерево крилом, внаслідок чого сталося падіння на кам'янисте поле. Пілот зробив неймовірну роботу, утримуючи літак максимально довго в повітрі».

Додамо, що Рудіша повертався із щорічної олімпіади серед представників племені масаї. Девід завершив активну спортивну кар'єру — окрім двох олімпійських нагород вищої проби, Лондона-2012 та Ріо-2016, також у його активі два «золота» чемпіонатів світу та стільки ж тріумфів у Діамантовій лізі. При цьому кенійцю належить світовий рекорд на коронній дистанції 800 метрів (1:40,91 сек), встановлений на Олімпіаді-2012 у столиці Англії.

Примітно, що Рудіша вже вдруге в житті обманює смерть. У серпні 2019-го спортсмен вижив у страшній автокатастрофі, коли у його позашляховика лопнуло колесо, внаслідок чого сталося лобове зіткнення з автобусом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий тренер із кінних скачок та мультимільйонер розбилися у вертольоті, що зазнав катастрофи.

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