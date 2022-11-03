Відомий тренер та мультимільйонер розбилися в гелікоптері, що зазнав катастрофи (фото)

Один із найкращих тренерів із кінних скачок Сем Томас (на фото в заголовку) та мультимільйонер Дай Волтерс дивом вижили в результаті краху гелікоптера, яке сталося в Уельсі.

Як повідомляє видання The Sun, аварія відбулася у графстві Денбігшир, неподалік невеликого селища Лланелідан. На щастя, обійшлося без фатальних наслідків — Томас взагалі відмовився від госпіталізації, отримавши легкі травми, а Уолтерса доставили до найближчої лікарні з тяжкими травмами, щоправда, без загрози життю.

Гелікоптер врізався в дерева

«Це було жахливо, я спостерігав за тим, що відбувається, і знімав гелікоптер, що падає, — розповів в інтерв'ю ВВС один із очевидців аварії. — Я бачив, як він врізається в кілька дерев, внаслідок чого відірвався шматок гвинта. Уламки гелікоптера літали всюди — це було як у кіно».

Зазначимо, що валлієць Сем Томас був одним із найкращих жокеїв країни, вигравши кілька великих гонок — зокрема, став володарем Золотого кубка Челтнема у 2008-му. Завершив спортсмен кар'єру в 2015-му, ставши переможцем 509 гонок та заробивши близько семи мільйонів доларів призових, після чого став тренером.

Що стосується Уолтерса, то він є одним із найбагатших людей Уельсу із загальним капіталом 264 мільйони фунтів стерлінгів (294 мільйони доларів) та володіє кількома кіньми, яких тренує Томас для участі в престижних скачках.

Дай Уолтерс (зліва) є однією з найбагатших людей Уельсу та захоплюється скачками

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