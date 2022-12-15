Одну з найбільш корумпованих сфер в Україні — будівництво — поступово перетворюють на одну з найпрозоріших. А законопроєкт 5655, ухвалений Верховною Радою напередодні, є завершенням «складної та сміливої» реформи. Таку думку на своїй сторінці в фейсбуці висловив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, ще два роки тому будівельний реєстр фізично знаходився не в Україні та у приватних руках.

«Будь-які зміни в цей реєстр могли внести (і регулярно вносили) старим числом, могли запросто підмінити будь-який дозвіл чи документ (що також робили регулярно), а в окремих полях реєстру навіть робилися примітки недвозначного характеру», — написав Вискуб, опублікувавши скріншот відповідних дописів в реєстрі.

За його словами, отримати документацію на об'єкт чи хоча б дізнатися про наявність необхідних документів було нереально.

«І так само було нереально отримати дозвіл на початок будівництва чи сертифікт про готовність об'єкта без хабаря з конкретною „таксою“ в залежності від регіону, про яку всі знали і „господарям“ цього „державного бізнесу“ це приносило кілька мільярдів грн на рік», — додав він.

Заступник міністра додав, що тепер будівельний реєстр став сучасною та безпечною ІТ-системою, що належить державі, він доступний у формі відкритих даних, де можна побачити всі об'єкти та документи на них, у т. ч. на мапі.

«Кожен дозвіл передбачає наявність QR-коду, що у т.ч. розміщується на будівельному майданчику для перевірки законності будівництва та необхідного пакету документів. Кожен документ — від містобудівних умов, проєкту, до сертифікату — наявний в єдиній системі та підписаний КЕП уповноваженої особи для унеможливлення підробок чи будь-яких маніпулювань у подальшому. Більшість послуг вже надається онлайн, а частина — навіть автоматично без чиновника, на підставі перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах», — зазначив Вискуб.

Для завершення реформи та повної автоматизації всіх процесів і послуг не вистачало закону, вважає він.

«Закон дуже сміливий та реформаторський. І там дійсно є норми, які передбачають передачу окремих повноважень від чиновників (які не мають експертизи та працюють за мізерну плату, але роблять дорогу експертну роботу) до бізнесу. Я впевнений, що за цим майбутнє. І передача ряду функцій від влади до авторизованого бізнесу з жорстким контролем та відповідальністю є дуже ефективним інструментом для реформування застарілої, забюрократизованої та, зрештою, корумпованої системи державного управління окремими сферами», — підкреслив Вискуб й додав, що за два роки з однієї із найбільш корумпованих сфер в Україні зробили одну з найбільш прозорих. 5655 дозволяє завершити цю складну та сміливу реформу. Сподіваюсь, ми не проґавимо цей шанс!" — підсумував він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що за критикою законопроєкту 5655 про містобудівну реформу з боку представників органів місцевого самоврядування може стояти небажання брати на себе відповідальність за контроль над незаконними забудовами.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram