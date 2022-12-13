За критикою містобудівної реформи з боку Кличка та інших мерів може стояти небажання відповідальності — ЗМІ

Критика законопроєкту 5655 про містобудівну реформу з боку представників органів місцевого самоврядування може бути пов’язана із небажанням брати на себе відповідальність за контроль над незаконними забудовами і знищувати корупційні схеми в будівництві. Про це йдеться в матеріалі видання «Дело».

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» розглядають у Верховній Раді з осені минулого року, нагадує видання. Одним із напрямків реформування стало розширення повноважень місцевого самоврядування у частині контролю за незаконною забудовою.

«Замість добровільного моніторингу самочинних будівництв, який і зараз прописаний в законі (але без відповідних механізмів контролю), місцева влада буде в обов’язковому порядку зобов’язана здійснювати такий моніторинг. Крім самочинних будов, постійно під наглядом мають знаходитися об’єкти з високим рівнем ризику, а також ті, щодо яких надходять скарги від фізичних і юридичних осіб», — сказано в документі.

Як пише «Дело», це не дозволить закривати очі на корупційні схеми у будівництві без документів, на неналежних ділянках, з перевищенням поверховості тощо — і з подальшим введенням таких будівель в експлуатацію.

«У місцевих рад з’явиться новий інструмент протидії незаконній забудові: у разі, якщо об’єкт відповідає формальним прозорим і вичерпним критеріям самочинного будівництва, його можна буде зносити приписом місцевих органів влади — без рішення суду», — йдеться у статті. Видання додає, що часто саме через довгу судову тяганину забудовники могли роками «петляти» від знесення — і в результаті домовленостей вводили в експлуатацію об’єкти, які від початку не відповідали критеріям законності.

Проте останні тижні Асоціація міст України послідовно критикує законопроєкт 5655. Мери вважають, що моніторинг, до якого їх зобов’язує документ, є недостатнім для реального контролю за незаконним будівництвом і зведеться тільки до «спостерігання». Мер Києва Віталій Кличко окремо прокоментував містобудівну реформу у своєму телеграм-каналі й закликав депутатів доопрацювати законопроєкт.

Як пише Кличко, законопроєкт «створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, а тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування».





«За словами авторів законопроєкту, механізми, передбачені в законопроєкті, дозволяють здійснювати моніторинг забудов у спрощеному автоматичному режимі на основі прозорих критеріїв. Звичайно, міським чиновникам хочеться самостійно визначати, яка забудова сьогодні більш „незаконна“, а на яку можна „заплющити очі“. Натомість, якщо в системі будуть зафіксовані всі дії, в тому числі підписи й погодження на явно незаконне будівництво (без належних документів чи в неналежній ділянці), такий чиновник отримає реальне покарання. І цього теж ніхто не хоче», — йдеться в статті «Дела». Видання додає, що в законопроєкті є відповідь щодо громадського контролю — такий механізм передбачений, а окрім традиційних громадських слухань щодо комплексних планів, генеральних планів і детальних планів територій, буде передбачено також доступний для громадськості публічний модуль аналітики з даними про містобудівну документацію та забудову.



«Виглядає, що міські голови відкрито виступають саме проти прозорості та збільшення їхньої відповідальності за незаконні проєкти, тіньові схеми та корупційні домовленості із забудовниками. У разі ухвалення законопроєкту 5655 у цьому вигляді їм доведеться продемонструвати більше гнучкості за нових умов, і не факт, що всі з цим впораються…» — вважає автор статті.

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