39.62 / 40.29 41.40 / 42.30
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Здійснювали небезпечні маневри: на кордоні з Угорщиною затримано групу контрабандистів

13:56 21 грудня 2022
Кордон з Угорщиною

Незважаючи на напружену міжнародну обстановку, на кордоні продовжуються спроби злочинних елементів прорватися в інші країни з використанням різних технічних засобів.

Так, зокрема, днями до Угорщини намагалися прорватися контрабандисти трактором із причепом.

Про це повідомили у ДПСУ.

«Вночі до кордону з Угорщиною приїхав трактор із причепом. Помітивши правоохоронців, водій транспортного засобу різко рушив і почав небезпечно маневрувати «, — йдеться у повідомленні.

Як розповіли прикордонники, зупинити чоловіка змогли лише попереджувальні постріли.

«Тракториста затримали і, крім того, знайшли ще трьох його поплічників. „Розвідники“ з тепловізором сиділи в полі та стежили за прикордонними вбраннями», — додають у ДПСУ.

На затриманих оформили адмінвиробництво, слідчі дії продовжуються.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилістів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу за грибами. Для їхнього затримання довелося відкривати стрілянину на попередження.

357

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Штраф

Хочуть заробити грошенят: заступник міністра розповів, хто просуває ідею обов'язкового техогляду

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

боєць

Швидкого закінчення війни не буде: спадкова відьма розповіла, коли можна чекати на перемогу України

Скумбрія з овочами

Скумбрія під білою шубою: неймовірна смакота для новорічного столу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту