Здійснювали небезпечні маневри: на кордоні з Угорщиною затримано групу контрабандистів

Незважаючи на напружену міжнародну обстановку, на кордоні продовжуються спроби злочинних елементів прорватися в інші країни з використанням різних технічних засобів.

Так, зокрема, днями до Угорщини намагалися прорватися контрабандисти трактором із причепом.

Про це повідомили у ДПСУ.

«Вночі до кордону з Угорщиною приїхав трактор із причепом. Помітивши правоохоронців, водій транспортного засобу різко рушив і почав небезпечно маневрувати «, — йдеться у повідомленні.

Як розповіли прикордонники, зупинити чоловіка змогли лише попереджувальні постріли.

«Тракториста затримали і, крім того, знайшли ще трьох його поплічників. „Розвідники“ з тепловізором сиділи в полі та стежили за прикордонними вбраннями», — додають у ДПСУ.

На затриманих оформили адмінвиробництво, слідчі дії продовжуються.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилістів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу за грибами. Для їхнього затримання довелося відкривати стрілянину на попередження.

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