Здійснювали небезпечні маневри: на кордоні з Угорщиною затримано групу контрабандистів
Незважаючи на напружену міжнародну обстановку, на кордоні продовжуються спроби злочинних елементів прорватися в інші країни з використанням різних технічних засобів.
Так, зокрема, днями до Угорщини намагалися прорватися контрабандисти трактором із причепом.
Про це повідомили у ДПСУ.
«Вночі до кордону з Угорщиною приїхав трактор із причепом. Помітивши правоохоронців, водій транспортного засобу різко рушив і почав небезпечно маневрувати «, — йдеться у повідомленні.
Як розповіли прикордонники, зупинити чоловіка змогли лише попереджувальні постріли.
«Тракториста затримали і, крім того, знайшли ще трьох його поплічників. „Розвідники“ з тепловізором сиділи в полі та стежили за прикордонними вбраннями», — додають у ДПСУ.
На затриманих оформили адмінвиробництво, слідчі дії продовжуються.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилістів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу за грибами. Для їхнього затримання довелося відкривати стрілянину на попередження.357
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram