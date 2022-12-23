Похмурі передбачення Нострадамуса: що чекає людство у 2023 році

У західних ЗМІ з'явилися тлумачення пророцтв легендарного провидця Нострадамуса на 2023 рік. На жаль, нічого доброго людству чекати не доводиться.

Мішель Нострадамус жив у Франції XVI столітті. Вже в зрілому віці він почав складати астрологічні прогнози. Його передбачення містяться у катренах. Це чотиривірші, в яких Нострадамус нібито зашифрував усе, що чекає на людство аж до 3797 року. Загалом французький провидець залишив 942 катрени.

Він не вказував жодних дат, проте вже багато років усілякі астрологи зіставляють різні події, що відбуваються у світі, та катрени віщуна. Це дозволяє, як вони стверджують, дуже точно визначати час, про який писав Нострадамус у тому чи іншому чотиривірші.

Британська газета The Sun опублікувала кілька прогнозів француза на 2023 рік. І вони шокують, якщо, звичайно, ви вірите у подібні речі. Стверджується, що 70% пророцтв Нострадамуса справдилися з неймовірною точністю. І ось нова порція.

Нострадамус нібито стверджував, що місія на Марс, яку запланував Ілон Маск закінчиться провалом. У всякому разі, станеться щось, що відсуне космічні плани Маска на багато років.

На Землю чекає зіткнення з якимось космічним об'єктом. Після цього земна рівновага порушиться. Почнеться низка природних катаклізмів — повеней, землетрусів. Англію та південне узбережжя Америки накриють океанські води. Все це плюс глобальні зміни клімату призведе до гострої нестачі продуктів та питної води. Гроші знеціняться і будуть придатні лише на розпалювання. Почнеться масовий голод, що спричинить розквіт канібалізму.

Нострадамус був упевнений, що у 2023 році розпочнеться світова війна. Вона триватиме сім місяців. Війна закінчиться крахом старої системи влади. У хаосі, що виникне, сформується новий лад, нова ера.

Церква не зможе зупинити цей процес. Християнський світ чекає на скандальне потрясіння. У Ватикані зміниться Папа Римський. Франциск стане останнім істинним Папою. Його молодий наступник виявиться Антихристом. «Двадцять сім років литиметься кров його війни…» — написав Нострадамус.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Нострадамус нібито передбачав смерть володимира путіна у 2022 році. Схоже, це пророцтво відноситься до тих 30%, які не справдилися.

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