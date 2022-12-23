На завершення 303-ї доби збройного протистояння війська рф продовжували зосереджували зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Куп’янському — намагалися покращити тактичне положення. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, для досягнення цієї мети обстрілам було піддано райони 14 населених пунктів — на Харківщині та на Луганщині.

Тим часом на Бахмутському напрямку під ударами опинилися 22 населені пункти, включаючи Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Залізне та Веселе Донецької області. Окрім того, біля Спірного та Білогорівки зафіксовано ворожі удари з повітря.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро, б'ючи по них з реактивної та ствольної артилерії. Цього дня ударів зазнали понад 40 населених пунктів, включаючи Оріхів, Магдалинівку і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Білозерку і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.

Прагнучи втримати тимчасово окуповані території Запорізької області, окупанти посилюють там адміністративно-поліцейські заходи, для чого у підконтрольне ворогу місто Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії.

Але українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється, констатують у Генеральному штабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про наміри загарбників запровадити у захоплених районах Запорізької області цілодобову «комендантську годину» — в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження має бути запроваджено з 25 грудня, а в Бердянську — з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.

Фото Генштабу ЗСУ

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