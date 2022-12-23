Будуть проштовхувати рішення, успадковані від СРСР: ISW аналізує кроки путіна та шойгу

Міністр оборони росії Сергій Шойгу у відповідь на заяву Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО оголосив про розширення армії до 1,5 млн військовослужбовців, однак це не видається можливим у найближчій перспективі, оцінює в своєму аналізі американський Інститут вивчення війни (ISW).

«володимир путін і міністр оборони Сергій Шойгу очолили колегію Міністерства оборони (МО) росії в Москві в середу, де були зроблені важливі заяви щодо триваючого вторгнення росії в Україну і стратегічного напрямку розвитку російської армії, повідомляє центр. Шойгу сказав, що прагнення Фінляндії і Швеції вступити в НАТО вимагають „відповідної“ російської реакції, що включає створення російської бойової групи на північному заході росії, — аналізує ISW. — Шойгу окреслив низку запропонованих змін до російської оборонної політики, спрямованих на значне збільшення чисельності російської армії. Він запропонував росії відновити військові округи в Москві та Санкт-Петербурзі, створити новий армійський корпус та сформувати 17 нових маневрених дивізій».

Шойгу також висунув пропозицію, щоб росія створила п'ять артилерійських дивізій для підтримки військових округів. Він також виступив з ідеєю збільшити чисельність збройних сил росії до 1,5 млн військовослужбовців, у тому числі 695 тис контрактників, поступово підвищити вік призову на строкову військову службу з 18 до 21 року і підняти граничний вік призовників з 27 до 30 років, не вказавши при цьому термін проведення цих змін.

Однак, на думку аналітиків, дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні збройні сили у час, коли країна веде війну в Україні, оскільки формування дивізій є дорогим і потребує часу. Наприклад, на реформування 150-ї окремої мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія) у 2016−2017 роках російським військовим знадобилося більше року. росія не змогла повністю укомплектувати наявні бригади і полки напередодні повномасштабного вторгнення і поки що не повністю сформувала нову дивізію, про яку говорила ще у 2020 році.

Економіка росії перебуває в рецесії, а її здатність формувати дивізії значно знизилася після вторгнення в Україну. Росіяни зазнали великих втрат як в офіцерському корпусі, так і серед рядових солдатів. росія, ймовірно, використовуватиме білоруських інструкторів для підготовки контрактників і призовників через брак власних кадрів, наголошується в доповіді ISW.

Пропозиції Шойгу можуть бути вивертом, щоб заспокоїти військових експертів, які звинувачують Кремль у непрофесійному веденні війни і нездатності зробити кроки, необхідні для перемоги у війні, додають аналітики. Разом з тим, на думку аналітичного центру, Кремль може створити велику звичайну армію, яка буде здатна становити серйозну загрозу для НАТО, якщо путін вирішить у довгостроковій перспективі кардинально змінити розподіл свого бюджету. 21 грудня путін звернувся безпосередньо до Шойгу і начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова, зазначивши, що росія не має фінансових обмежень і повинна надати все, що попросять російські збройні сили.

Нагадаємо точку зору Юрія Бутусова на виступи путіна та шойгу перед військовими: росія готується до довготривалої війни.

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