Бійня в Парижі спровокувала масові заворушення напередодні Різдва

У п'ятницю, 23 грудня, у Парижі відбулися масові сутички курдів із поліцією. У ході протестів учасники стихійної акції перевертали контейнери для сміття та ресторанні столики, били вітрини. Поліцейські застосували сльозогінний газ. Курди кидали в них каміння.

Заворушення були спровоковані стріляниною в 10-му окрузі Парижа, яку вдень влаштував 69-річний француз. Зробив він наступного дня після того, як вийшов на волю із в'язниці.

Як заявила головний прокурор Парижа Лор Бекку, ця людина рік тому напала з мечем на намети у паризькому таборі для біженців. Сталося це 8 грудня 2021 року у районі Берсі. Чому злочинець опинився на волі, з'ясовується.

Цього разу він напав із вогнепальною зброєю в руках. Стрілянина в 10-му окрузі на вулиці, де повно кафе та магазинів, тривала кілька хвилин. Очевидці кажуть, що злочинець щонайменше сім разів відкривав вогонь.

Спочатку він напав на курдський культурний центр, потім розстріляв відвідувачів невеликого ресторану та перукарні.

Загинуло троє людей. Ще четверо отримали тяжкі поранення. Двоє з них перебувають у критичному стані.

Підозрюваний здався поліції. Він не чинив опору і дозволив забрати свою зброю. За деякими даними, він зробив це, отримавши поранення.

Поліція визнає, що це був злочин на ґрунті расизму.

Курдський демократичний центр Франції засудив напад. Його представник в інтерв'ю заявив, що французька влада знову не змогла захистити курдів, які живуть у їхній країні.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен погодився, що метою нападу явно були іноземці. Однак він наголосив, що навряд чи злочинець полював саме на курдів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив: «Курди Франції зазнали мерзенної атаки в серці Парижа. Мої думки з людьми, які борються за своє життя, з їхніми родинами та близькими. Дякую силам безпеки за їхню хоробрість і холоднокровність».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про теракт у Стамбулі. Бомба вибухнула біля площі Таксім.

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