Смертниця підірвала бомбу на заповненій туристами вулиці у центрі Стамбула

У неділю, 13 листопада, у Стамбулі було здійснено великий теракт. О 16:20 за місцевим часом у районі площі Таксім пролунав потужний вибух. Його було чути здалеку. Утворився стовп полум'я. За останніми даними, чотири особи загинули на місці. Ще двоє померли згодом у лікарні від отриманих ран. Понад 80 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вибух пролунав на популярній у туристів та місцевих жителів пішохідної вулиці Істікляль. На ній розташовано багато магазинів, ресторанів та кафе.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що теракт вчинила смертниця.

«Нападницею була жінка. Вона підірвала бомбу. Це вказує на терористичний акт», — сказав він.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив недільний напад у центрі Стамбула. Він дав коротку пресконференцію перед відльотом на саміт «Великої двадцятки» в Індонезії.

«Відповідні підрозділи нашої держави працюють над пошуком винних у цьому мерзенному нападі», — сказав Ердоган. «Винні в тому, що трапилося, отримають по заслугах. Спроба залякати Туреччину та турецьку націю за допомогою тероризму не досягне своєї мети ні сьогодні, ні завтра», — наголосив він.

Розслідуванням теракту займаються 14 слідчих Генпрокуратури Туреччини та судмедексперти.

«Хто б не стояв за цим, усередині наших кордонів чи у будь-якому куточку світу, ми до них дістанемося. Ці люди будуть доставлені до Туреччини, постануть перед судом і будуть покарані», — заявив Октай.

Вулиця Істікляль вже була місцем нападу під час серії терактів у Стамбулі у 2015−2016 роках. Тоді відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Останній великий теракт стався у Стамбулі в ніч проти 1 січня 2017 року, коли озброєний автоматом Калашнікова чоловік увірвався до нічного клубу на узбережжі Босфору та відкрив вогонь по відвідувачах. Внаслідок нападу загинули 39 людей і 69 отримали поранення.

Відповідальність за нинішній теракт поки що не взяла на себе жодна організація.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масову бійню, яку влаштував в Іжевську 34-річний росіянин. Він розстріляв дітей у школі. Загинули щонайменше 17 людей.

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