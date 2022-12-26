Віцечемпіон Європи у складі команди Лобановського помер у росії

У віці 58 років помер віцечемпіон Європи 1988 року з футболу у складі збірної СРСР Сергій Дмитрієв.

Про смерть ексфутболіста повідомили у пресслужбі Комітету з фізичної культури та спорту Санкт-Петербурга. «Для багатьох він був просто Серьогою Дмитрієвим, доброю та усміхненою людиною , — йдеться у повідомленні. — В останні роки Сергій тяжко хворів, але мужньо боровся зі страшною недугою. Грав у футбол у різних товариських матчах. У пам'яті вболівальників та всіх нас Сергій так і залишиться Серьогою».

Додамо, що Дмитрієв був вихованцем ленінградської «Зміни», виступав на позиції нападника. У 1982 році перейшов до «Зеніту», з яким через два роки, у 1984-му, став чемпіоном СРСР, будучи наймолодшим у чемпіонському складі. Ще один раз виграв чемпіонат Союзу в 1991-му, вже у складі ЦСКА (також завоював і єдиний у кар'єрі Кубок СРСР), а потім уже з московським «Спартаком» став чемпіоном росії в 1997-му.

У складі збірної Союзу зіграв шість матчів, забив один м'яч. Був у складі команди Валерія Лобановського, яка стала віцечемпіоном Європи в 1988-му у ФРН. Щоправда, на самому турнірі Дмитрієв не зіграв жодної хвилини через незалічені травми — тріщину пальця ноги та пахвинної грижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий радянський олімпійський чемпіон з баскетболу Алжан Жармухамедов .

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