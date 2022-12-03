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Спорт

Син казаха та українки: помер знаменитий радянський олімпійський чемпіон

16:19 3 грудня 2022
Алжан Жармухамедов

У віці 78 років після тривалої хвороби помер знаменитий радянський баскетболіст, олімпійський чемпіон Алжан Жармухамедов, повідомляє офіційний сайт БК ЦСКА.

Майбутній уславлений центровий збірної СРСР (зі зростом 207 см) народився в Узбекистані в сім'ї казаха та українки. На початку своєї яскравої кар'єри Алжан представляв армійський клуб з Ташкента, а 1969 року перебрався до московського ЦСКА, у складі якого став 10-разовим чемпіоном Радянського Союзу та виграв Кубок європейських чемпіонів.

1972 року на Олімпійських іграх у Мюнхені Алжан Жармухамедов завоював разом зі збірною СРСР золоті медалі, обігравши в легендарному фіналі американських баскетболістів. Також він бронзовий призер Олімпіади-1976 у Монреалі, триразовий чемпіон Європи та дворазовий призер чемпіонатів світу.

Після завершення кар'єри Жармухамедов працював тренером. Разом із сином Владиславом створив у Москві дитячо-юнацький баскетбольний клуб «Лаурус» та тренував дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний радянський фігурист Олександр Горшков, який пережив особисту трагедію.

Фото з відкритих джерел

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