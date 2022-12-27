Смерть героїв: на території рф загинули четверо українських бійців

У Брянській області росії під час виконання бойового завдання загинули українські військові. 26 грудня фсб рф заявила про вбивство чотирьох українців, які нібито намагалися проникнути на територію Брянської області для диверсії, передає «Медуза».



У загиблих нібито було іноземне озброєння, зокрема пістолети-кулемети SIG Sauer, прилади зв'язку та навігації та чотири бомби загальною потужністю близько 40 кг у тротиловому еквіваленті.



фсб також оприлюднила дані українців — Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов.

Росіяни назвали 34-річного Юрія Горовця (позивний «Святоша») командиром групи. Максиму Михайлову (позивний «Непийпиво») було 32, Тарасу Карпюку (позивний «Тарасій») — 34. Наймолодшому Богдану Лягову (позивний «Аполлон») — 19, пише «Українська правда».



Боєць ЗСУ Євген Карась підтвердив загибель військових. На його думку, група потрапила на мінне поле.

Карась поділився спогадами про загиблих.

«Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну… Націоналіст. Християнин. Актор. Мандрівник. Ветеран. Багаторічний учасник спільноти „Братство“ Дмитра Корчинського», — написав він про Юрія Горовця.

Юрій Горовець — «Святоша»

«Козак „Непийпиво“. Веселий і розпусний. Добрий і сміливий. Вічно молодий „провокатор Корчинського“. М'який, але з вогником в очах. Романтик, який запалював пластидом зірки над окупованими територіями Брянщини, Курська та Білгорода», — розповів Карась.

Максим Михайлов — Непийпиво

«З початку війни 19-річний хлопець почав воювати. Відразу напросився до диверсійної групи. Можете уявити кількість вдалих операцій з лютого… Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на самісінькі самі складні завдання, але „Аполлон“ був щасливий. Його вважали геніально здібним, тому що показував одні з найкращих результатів з фізичної та тактичної підготовки», — опублікував він спогад військового, який служив разом з Богданом Ляговим.

Богдан Лягов — «Аполон»

Тарас Карпюк — «Тарасій»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вибухи у місті Клинці Брянської області. Місцеві жителі писали, що бачили вогонь у районі казарм військової частини.

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