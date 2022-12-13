«Бавівна» у Брянській області росії: місцеві пишуть про «прильоти» у військову частину

Після атаки на російські аеродроми, що знаходяться далеко від українського кордону, жителі країни-агресора не можуть почуватися безпечно.

Вночі сталася НП у місті Клинці Брянської області. У місцевих пабликах пишуть, що чули сильні вибухи та бачили вогонь у районі казарм місцевої військової частини. Будинки тремтіли, як при землетрусі, передає український журналіст Андрій Цаплієнко.

А нардеп Рефат Чубаров так прокоментував «бавовну» у росії: «Місто Клинці Брянської області (близько 60 кілометрів від кордону в росії): сильні вибухи та масштабна пожежа на території військової частини. Ймовірно, горять казарми з російськими солдатами. Горіть у пеклі, тварюки!»

За інформацією російських Telegram-каналів, можливе місце прильотів у Клинцях — стоянка техніки міноборони росії. У Клинцях перебуває багато мобілізованих, у тому числі тих, що відмовилися воювати й вивезені з полігону в білгородському селищі Солоти, пише ТСН.

Нагадаємо, днями велика пожежа сталася у великому торговому комплексі «Мега Хімки» під Москвою. Були чути вибухи. Цього ж дня російські сили МНС ліквідували масштабний спалах на території шинного заводу в Барнаулі.

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