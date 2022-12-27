Вісім трупів, включаючи маленьку дитину: в окупованій Макіївці сталося масове вбивство

В окупованій Макіївці 26 грудня загинула велика родина. Невідомі розстріляли 8 людей, серед яких четверо дітей, повідомляють «Новини Донбасу».

Усіх членів сім'ї вбили пострілами у голову. Серед жертв — троє дітей віком 1, 7 та 9 років.

Зазначається, що після цього озброєні автоматами люди зникли на автомобілі Skoda, який належав убитим.

«Влада» Макіївки оголосила у місті план «Перехоплення» і нібито вже затримала трьох підозрюваних.

Причиною трагедії, за їхніми словами, був «грабіж».

Затримані — раніше засуджені мешканці мікрорайону «Калінінський». Вони нібито «зізналися, що вчинили злочин з корисливих причин з метою крадіжки автомобіля та цінного майна».

Раніше «ФАКТИ» писали про розстріл колони цивільних автомобілів під Куп'янськом. Тоді загинули 24 людини, серед яких було 13 дітей.

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