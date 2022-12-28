Українець Дудченко виграв у зіркових суперників конкурс стрільців «Різдвяних перегонів»

У вівторок, 28 грудня, відбулися традиційна «Різдвяна гонка» з біатлону, в якій минулого року Дмитро Підручний та Юлія Джима не втримали призового місця. Після дворічної паузи, пов'язаної з коронавірусом, змагання повернулися на стадіон «Велтінс Арена» у Гельзенкірхені.

Після дворічної паузи "Різдвяна гонка" знову пройшла у Гельзенкірхені

Україна була представлена змішаною парою — Юлією Джимою та Антоном Дудченком. На жаль, у командних змаганнях нашим співвітчизникам проявити себе не вдалося. Після гонки з масовим стартом українці посідали дев'яте місце з десяти збірних, що брали участь, а гонка переслідування підняла їх на восьму позицію.

Переможцями стали французи Жулія Сімон та Фаб'єн Клод, друге місце за норвежцями Інгрід Ланмарк Тандревольд та Ветле Шостад Крістіансен (відставання — 33,8 секунд), третє — у австрійців Лізи Терези Хаузер та Фелікса Ляйтнера (+45).

А ось в індивідуальних змаганнях нашому співвітчизнику вдалося стати найкращим. На конкурсі стрільців Антон Дудченко, який уперше брав участь у «Різдвяній гонці», продемонстрував відмінну точність та залишив ні з чим зіркових суперників — німця Долля, француза Клода, австрійця Ляйтнера та інших.

Додамо, що Україна без медалей у Гельзенкірхені не залишилася. У юніорських перегонах, які передували основному старту, наші співвітчизники Анастасія Меркушина, яка з початком війни змінила гвинтівку на автомат та вирушила захищати Батьківщину від рашистів, та Віталій Мандзін стали бронзовими призерами, поступившись лише командам Норвегії та Чехії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотирьох біатлоністок, які виїхали до росії, виключили зі збірної України.

Фото biathlon.com.ua

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