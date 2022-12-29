«Мінус» 790 загарбників та 10 безпілотників: втрати окупантів в Україні

Окупанти втратили в Україні вже 104,5 тисяч своїх військових. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 790 російських солдатів.



За даними Генштабу, загальні втрати росіян після 24 лютого становили 103 220 військових. Також було знищено:

- танків — 3018 (+1) од.,

- бойових броньованих машин — 6047 (+10) од.,

- артилерійських систем — 2004 (+5) од.,

- РСЗВ — 423 (+5) од.,

- вертольотів — 268 (+1) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1717 (+10),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4675 (+15) од.

В Україні люди щодня дякують своїм захисникам за відмінну роботу та знищення загарбників, які прийшли на нашу землю.

Як повідомлялося раніше, невдачі на фронті путінське командування компенсує ракетними атаками по цивільних об'єктах України. Ось і сьогодні вранці росіяни запустили ракети по наших населених пунктах. Працює українська ППО.

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