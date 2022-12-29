Ворог почав масований обстріл України: в більшості областей оголошено повітряну тривогу

Вранці 29 грудня в південних областях України було оголошено тривогу. Станом на 06:04 тривога охопила майже усі області, крім західних, а о 8:00 на карті повітряних тривог «почервоніли» також Львівщина, Івано-Франківщина, Волинь і Закарпаття.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

8:28 У Києві спрацювали ППО, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

8:15 На Чернігівщині поінформували про вибухи.

«Повідомляють про роботу ППО над Чернігівською областю. Чекаємо на офіційну інформацію і віримо в наших Захисників неба», — написав радник голови МВС Антон Геращенко.

07:57 Перші попадання ракет ворога зафіксовано в Сумській області.

6:00 В ОК «Південь» поінформували, що ворог вивів на бойове чергування в Чорне море два надводних ракетоносії. В готовності до пуску знаходяться 16 «Калібрів». Крім того, спостерігається активність стратегічної авіації.

«Зараз оголошено ракетну небезпеку по півдню України», — йдеться в повідомленні ОК «Південь».

Наразі, за повідомленням спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, до ракетоносіїв у Чорному морі додався ще один — підводний човен. Це ще плюс чотири «Калібри».

Також зафіксована активність стратегічної авіації. За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росія підняла 13 винищувачів.

Першими від сигналів повітряної тривоги прокинулися мешканці центральних та східних регіонах України.

Як свідчать дані ресурсу «Карта повітряних тривог України», тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а також у підконтрольних Україні районах Запорізької та Херсонської областей.

Пізніше до них додалися Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська та Черкаська області.

Станом на 8:04 карта тривог виглядала так:

Нагадаємо, що на думку військових експертів, рф планує завдати ударів по Україні напередодні новорічних свят або в їхній розпал. Так, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала ознаки, що свідчать про наміри росіян завдати масованої атаки по Україні саме у святкові дні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що війна не має свят, тому ймовірність обстрілу міст на Новий рік існує. Потрібно бути готовими до всього, хоча поки що інформації про підготовку до бомбардувань у конкретні дні немає.

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