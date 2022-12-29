Помер Король футболу Пеле (відео)

У віці 82 років у лікарні Альберта Ейнтштейна у Сан-Паулу помер найкращий футболіст світу XX століття, легендарний бразильський форвард Пеле, на честь якого назвали знаменитий стадіон «Маракана».

У вересні 2021 року у єдиного на планеті триразового чемпіона світу з футболу діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою він був госпіталізований у квітні 2022-го. Крім цього, у Пеле були проблеми зі здоров'ям після операції із заміни кульшового суглоба, а також через захворювання нирок та передміхурової залози. 29 листопада Пеле знову опинився в лікарні, з якої так і не вийшов (хіміотерапія вже не допомагала, а рак лише прогресував). За кілька днів до смерті легенда футболу встигнув попрощатися з родичами.

За роки кар'єри «заступник Бога з футболу», який у 92 матчах за збірну Бразилії забив 77 м'ячів, виступав лише за два клуби — бразильський «Сантос» та американський «Нью-Йорк Космос». Пеле — дворазовий володар Міжконтинентального кубка та Кубка Лібертадорес, переможець Суперкубка міжконтинентальних чемпіонів та десятиразовий чемпіон штату Сан-Паулу. За свою яскраву футбольну кар'єру у 1363 зіграних поєдинках він набив у ворота суперників 1281 гол!

Перший раз бразилець став чемпіоном світу у 17 років

Бразилець — найкращий спортсмен XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету. І це при тому, що футболіст не лише не був олімпійським чемпіоном, але й не брав жодної участі в Олімпіадах.

За своє життя Пеле був одружений тричі. Від першої дружини Розе-Мері, з якою він одружився на початку 1966 року, у бразильця троє дітей — дочки Келлі-Крістіна, Дженіфер та син Едіньйо, який пізніше без особливого успіху захищав ворота «Сантоса» та потрапив до в'язниці за наркотики.

Вдруге 53-річний Пеле одружився лише у квітні 1994-го з 34-річною білявкою Ассирії, лікарем-психологом, яка народила йому різностатевих близнюків — Селесту та Джошуа.

Третя обраниця бразильця — Марсія Сібела Аокі, яка молодша за Пеле на 25 років. З нею Король футболу познайомився ще у 1980-ті, а жити разом пара розпочала у 2010-му. Однак узаконити свої стосунки наречені вирішили лише через п'ять років.

Пеле з третьою дружиною

Непогано попрацював темношкірий красень і на стороні. Позашлюбних дітей у нього, принаймні, було двоє. У 2002 році Пеле визнав своєю дочкою Флавію Крістіну Курц де Карвальйо. Нині їй 54 роки, вона плід одного із швидкоплинних романів Короля футболу в 1968-му. А ще одна дочка, Сандра, народилася в 1961 році внаслідок позашлюбного зв'язку Пеле… з хатньою робітницею (вона померла в 2006-му від раку). Батьківство знаменитого бразильця в обох випадках підтверджено аналізами ДНК.

За кілька днів до смерті генія футболу дочка Пеле Келлі вразила світ знімком із лікарняної палати батька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст Дієго Марадона.

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