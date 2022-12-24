«Найсумніше Різдво»: донька Пеле вразила світлиною з лікарняної палати батька (відео)

Стан найкращого футболіста світу XX століття легендарного Пеле, якому минулого року видалили пухлину, помітно погіршився. 82-річний Король футболу, в якого у вересні 2021 року діагностували рак товстої кишки, з 29 листопада перебуває у лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу. Хвороба прогресує, і легендарному бразильцеві потрібен ретельніший догляд через проблеми в роботі нирок і серця. Різдво Пеле проведе на лікарняному ліжку.

Разом із батьком у палаті перебувають його дочки, які просять молитися за нього. «Завжди разом, борючись і сподіваючись. Пройшла ще одна ніч», — виставила зворушливий знімок з лікарні донька Пеле Келі Насіменту, котра чергує біля ліжка батька почергово з сестрою.

За інформацією ЗМІ, організм Пеле більше не реагує на хіміотерапію, хоча знаменитий форвард демонструє неймовірне бажання жити і навіть дивився кілька матчів ЧС-2022. До речі, кілька днів тому журналіст Мілтон Невес опублікував у Twitter відео, на якому легендарний бразилець не падає духом, вправляючись з м'ячем.

Нагадаємо, що Пеле ставав чемпіоном світу з футболу у 1958, 1962 та 1970 роках (єдиний в історії футболіст, який може похвалитися таким досягненням). Бразилець був визнаний футболістом століття за версією ФІФА. У 92 матчах за збірну Бразилії Пеле забив 77 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на честь Пеле назвали знаменитий стадіон «Маракана».

Фото Instagram

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