Соціолог та дослідник «путінізму» Ігор Ейдман вважає, що кремівська верхівка за повною програмою зганьбилася перед усім світом.

«Багато хто дивується — навіщо путін і Ко влаштовують абсолютно безглузді з військової точки зору криваві обстріли українських міст? — пише в соцмережі Ігор Ейдман, який назвав свій пост «Живі мерці 2023». — Однак відповідь на це запитання проста. Ходячі покійники намагаються вдавати з себе живих, продемонструвати світові й самим собі, що ще щось можуть. За Декартом: я мислю, отже, я існую… Для путіна: я вбиваю, отже, я існую.

Поки вони можуть вбивати, вони приречені це робити. Припинити вбивати для них означає розписатися у своїй безпорадності і безсилля. Перемагати на фронтах вони давно не спроможні, тому відіграються на мирних жителях.

Однак безглуздими вбивствами у війні не перемогти. А більше вони нічого не вміють.

Стрічка повна новин: путін щось вякнув, ведмедів пукнув, шойгу відригнув. Навіщо це все? Кому цікаві ці хворі невдахи? Вони провалили все, за що бралися, облажалися за повною програмою, зганьбилися перед усім світом. Вони не тільки не зуміли створити ефективну державу та економіку. Вони навіть воювати не вміють (на щастя, для нас усіх). Погрожували Лондону та Нью-Йорку, а не змогли взяти Бахмут, утримати Херсон, захистити Енгельс.

Скільки б вони зараз не намагалися пишатися, хвалитися і робити гарну міну за поганої гри — їм кінець. І настане він, цілком імовірно, вже цього року".

Фото Ігоря Ейдмана із соцмереж

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