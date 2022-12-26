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Український безпілотник атакував військовий аеродром у російському Енгельсі: є загиблі, пошкоджені літаки (відео)

7:40 26 грудня 2022
Авіабаза Енгельс

На території військового аеропорту в Саратовській області знову було «гучно».

РосЗМІ повідомили, що вуніч проти понеділка, 26 грудня, «засоби ППО збили на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому „Енгельс“ український безпілотник». Міноборони рф підтвердило смерть трьох військовослужбовців, які загинули «внаслідок падіння його уламків». Російське військове відомство також заявило, що «авіатехніка пошкоджень не зазнала».

У мережі вже викладають відео із вибухами у Саратовській області.

 

 

 

 

Губернатор Саратовської області росії Роман Бусаргін заявив, що "жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не було" і що "жодної загрози для мешканців абсолютно немає". За його словами, об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали, а відомості про "пригоду на військовому об'єкті" перевіряють силові структури.

Тим часом, російські телеграм-канали повідомляють, що на аеродромі, на якому базується стратегічна авіація, техніка таки була пошкоджена.

 

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 25 грудня, у російському Курську чули сильні вибухи в районі аеродрому «Халіно».

Фото з Вікіпедії

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