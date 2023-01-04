Безкоштовні смартфони для пенсіонерів: у Кабміні зорієнтували, коли можна буде їх отримати

В Україні намагаються відходити від паперової бюрократії, тому дедалі більше українців користуються додатком «Дія», де можна отримати величезну кількість послуг, не виходячи з дому.

Що стосується пенсіонерів, то у додатку зовсім недавно з'явилася можливість скачати пенсійне посвідчення, також можна подати заяву на призначення субсидії, пенсії.



Але, на жаль, далеко не у всіх пенсіонерів є смартфон, інтернет, не всі люди похилого віку можуть користуватися сучасними гаджетами.



Про це в інтерв'ю Соцплатформі розповів керівник розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.



«Це справді важлива проблема, ми це розуміли з самого початку. Деякі кроки та рішення вже було введено. Ми маємо цілий напрямок „Дія. Цифрова освіта“. Це вебсайт. Можна відкрити гугл й ввести цифрову освіту. Там у форматі коротких серій є безліч тем: починаючи з того, як чимось користуватися, як десь авторизуватися, як створити пошту, і закінчуючи тим, як сплатити за комуналку», — зазначив чиновник.



Також на кожну послугу фахівці Міністерства знімають інструкцію для того, щоби показати, куди натиснути, пояснюють, що написати та в якому полі.



Щодо безкоштовних смартфонів, то, за словами Мстислава Баніка, війна відстрочила це питання.



«Думаю, ви пам'ятаєте, що у нас буквально у лютому минулого року стартувало обговорення президентського проєкту, згідно з яким люди мали отримати смартфони. Йшлося про кілька мільйонів базових (недорогих — авт.) смартфонів, якими можна було забезпечити людей. Зрозуміло, що під час війни перед державою стоять інші пріоритети. Це питання відкладається, але впевнений, що ми до нього повернемося», — підсумував Мстислав Банік.

Тобто поки що мрія пенсіонерів про безкоштовний смартфон залишається лише мрією, але сподіваємося, невдовзі після перемоги України у війні до неї обов'язково повернуться.

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