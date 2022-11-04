«За 10 секунд та три кліки»: у «Дії» з'явиться новий важливий сервіс

У застосунку «Дія» можна буде не лише оформити допомогу ВПО чи довідку для перетину кордону людям з інвалідністю — закінчується бета-тестування нового сервісу: отримання витягу про місце проживання.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у нього цей процес зайняв лише «10 секунд і три кліки».

«Ми працюємо над тим, щоб такої бюрократичної сутності, як „довідка про прописку“, взагалі не існувало. А всю інформацію державні органи могли самостійно перевірити в реєстрах. Але поки витяг про місце проживання необхідний для отримання кожної четвертої державної послуги. Наприклад, якщо ви влаштовуєте дитину в садочок або школу, одружуєтесь, відкриваєте рахунок у банку, стаєте на військовий облік або виходите на нову роботу», — підкреслив він.

За словами міністра, процес отримання витягу максимально простий.

Михайло Федоров додав, що новий сервіс у застосунку з'явиться з наступним оновленням «Дії».

Нагадаємо, що вперше в історії «Євробачення» українці можуть обирати членів журі національного відбору онлайн в застосунку «Дія». Опитування триватиме до 10:00 7 листопада.

Фото зі сторінки «Дії» у соцмережах

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