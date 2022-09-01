Частині українців потрібно замінити пенсійне посвідчення: у ПФУ розповіли, кого це стосується і що потрібно зробити

Деякім українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, у певних випадках має сенс замінити пенсійне посвідчення.

Зокрема, для того, аби отримати е-документ. Адже, як повідомляють в Пенсійному фонді України, пенсійне посвідчення стало доступним для громадян у вигляді цифрового документу в мобільному застосунку «Дія».

«Електронне відображення пенсійного посвідчення з’явиться у тих громадян, хто отримував посвідчення після 2014 року. Пенсійне посвідчення одержувача пенсії за віком підтягнеться в „Дії“ автоматично, одержувачам інших видів пенсії необхідно завантажити посвідчення самостійно», — йдеться у повідомленні.

Пенсіонерам, які отримували пенсійні посвідчення у вигляді книжечки, для можливості відображення документу в «Дії» слід замінити його, звернувшися до ПФУ online (через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду) або до будь-якого з сервісних центрів Фонду.

Зазначається, що електронне відображення пенсійного посвідчення має таку ж юридичну силу як і пенсійне посвідчення, отримане в Пенсійному фонді України, та підтверджує призначення пенсії.

«Пенсійне посвідчення є двох видів: за віком та спеціальне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо). Пенсійне за віком відтепер підтягується автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне потрібно додати в застосунок самостійно, наприклад, як COVID-сертифікат. Перш ніж додати спеціальне пенсійне посвідчення в «Дію», переконайтеся, що ваш застосунок оновлений до останньої версії. А далі просто прогортайте картки документів до крайньої, натисніть «Додати документ» — «Пенсійне посвідчення» — «Додати посвідчення». Тепер ваш документ буде відображатися в «Дії», — пояснили у Мінсоцполітики та додали, що як і інші документи в застосунку, електронне пенсійне посвідчення можна перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.

Раніше у ПФУ розповіли, які сервіси онлайн можна отримати на веб-порталі електронних послуг Фонду за допомогою «Дія. Підпис», кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, у т.ч. із використанням технології BankID.

Фото зі сторінки Мінсоцполітики у соцмережах

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