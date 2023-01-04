Бізнес у воєнні часи: 711 млн грн від Parimatch Ukraine у держбюджет та допомогу ЗСУ

711 млн гривень перерахувала компанія Parimatch Ukraine у державний бюджет податків та зборів і витратила на допомогу Збройним силам України у 2022 році, не зважаючи на усі складності воєнного часу. Про це йдеться у повідомленні Parimatch Ukraine.

При цьому більше половини з цієї суми склали добровільні витрати на допомогу ЗСУ. Ліцензійні відрахування та податки за рік, що минув, склали 325 мільйонів гривень, а на оборону країни ліцензійний букмекер Parimatch Ukraine загалом витратив 386 млн гривень.

«Перезавантаження легального грального ринку в Україні та його подальший розвиток різко перервав початок повномасштабної війни. Ліцензійні оператори сталі пліч-о-пліч з великим національним бізнесом, аби тримати економічний фронт», — йдеться у повідомленні.

Участь компанії в економічній підтримці армії була найрізноманітнішою. Від початку повномасштабного вторгнення бренд Parimatch Ukraine одним з перших почав надавати швидку та адресну допомогу захисникам України, відштовхуючись від конкретних запитів і потреб. Так, у перші місяці різні підрозділи ЗСУ та ТрО отримували велику кількість засобів індивідуального захисту та різні елементи амуніції — бронежилети, бронеплити, шоломи, тактичні окуляри. А також численні автівки та тони літрів палива для здійснення оперативних бойових задач.

Parimatch Ukraine профінансував придбання та переобладнання для ЗСУ більше сотні авто, на десятки мільйонів гривень закупав бронежилети 3−4 класів та іншої амуніції у спецпідрозділи у Харківській, Миколаївській, Запорізькій і Донецькій областях, поставляла в бойові частини дрони та інше спорядження. Для медиків Parimatch Ukraine закупляв апарати ШВЛ, ліки та реанімобілі.

Букмекерська компанія фінансово підтримала ініціативу українських айтівців та вклалася в придбання системи протидії дронам SKY CTRL, що працює наразі на одній з найгарячиших ділянок фронту.

«Допомога великого національного бізнесу була і залишається одним з ресурсів для фінансування країни та армії. Ми підтримуємо державу та ЗСУ у боротьбі з ворогом, і готові бути поряд кожен з 365 днів нового року. Наш пріоритет — виконувати фінансові зобов'язання, реалізовувати гуманітарні ініціативи, регулярно передавати військовим технологічне підсилення, у майбутньому — спільно працювати над відновленням України», — зазначила СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Крім прямого фінансування потреб ЗСУ, Parimatch Ukraine був провайдером гуманітарних акцій, серед яких збір крові для військових що відбувся у вересні минулого року у київському офісі компанії. Також Parimatch Ukraine надавав допомогу вимушеним переселенцям, що виїхали з окупованих територій та зон бойових дій, а Parimatch Tech, IT-підрозділ компанії, брав участь у волонтерських IT-ініціативах.

Компанія також є офіційним партнером національної фандрайзингової платформи UNITED24 і бере участь у допомозі цивільному сектору країни. Серед останніх проектів UNITED24 був проект Light up Christmas for Ukrainians по залученню коштів на придбання генераторів для українських лікарень.

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