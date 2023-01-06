Виплати при народженні дитини у 2023 році становитимуть більше 41 тис. грн, але є умова

В Україні держава продовжує надавати допомогу при народженні дитини. Вона може бути у грошах, а також «пакет малюка» з набором необхідних речей для новонародженого.



Розмір грошової допомоги становитиме 41 280 гривень. Одразу після народження можна отримати 10 320 гривень. Решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців по 860 гривень на місяць.



У 2022 році виплату планували збільшити до 50 тисяч гривень, проте законопроєкт не ухвалили через початок війни, нагадує 24 канал.



Так званий «пакет малюка» можна отримати у грошовій чи натуральній формі. Гроші можна отримати лише за умови, що вони підуть на дитину. Допомога видається протягом року після народження малюка.



Одноразову фінансову допомогу розміром не менше ніж 3 прожиткові мінімуми на дитину до 6 років держава перерахує відразу на спеціальну соціальну картку Приватбанку. З 1 грудня 2022 року ця сума становить щонайменше 6816 гривень.



Розрахуватися цією карткою можна лише за конкретну групу товарів, у безготівковій формі та у магазинах, що беруть участь у проєкті «Монетизація одноразової натуральної допомоги», або купити товари в інтернет-магазині «Мамалюк».



Нагадаємо, після початку війни уряд дозволив батькам вільно використовувати «дитячі» гроші, отримані як компенсацію за «пакет малюка».

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