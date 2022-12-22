Замість «Пакунку малюка» батьки зможуть отримати майже 7 тисяч гривень: названі суми «дитячих» виплат 2023 року

В Україні передбачена допомога для новоспечених батьків та їх новонароджених малюків. Окрім грошової допомоги при народженні дитини, батьки також отримують «Пакунок малюка». Це спеціальний набір до якого входять найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам, зокрема одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни, пише Факти ICTV.

Отримати його можна у пологовому будинку або, якщо його немає у наявності під час виписки новонародженого, в управлінні соцзахисту за місцем проживання або перебування заявника.

Проте батьки можуть відмовитись від Пакунка та отримати за нього грошову компенсацію.

З 1 грудня 2022 року збільшився прожитковий мінімум для всіх соціальних та демографічних груп, в тому числі для дітей:

• до 6 років — 2 272 грн;

• від 6 до 18 років — 2 833 грн.

Ці зміни вплинули на усі розміри соціальних виплат, які передбачені малюкам та їх мамам. Отож, з 1 грудня 2022 року і до наступного зростання прожиткового мінімуму, яке, ймовірно, відбудеться вже в 2024 році, фіксується новий розмір соціальних виплат.

Розмір грошової компенсації за «Пакунок малюка» становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Відповідно, у 2023 році батьки отримуватимуть за Пакунок малюка 6816 грн.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зареєструвати дитину, яка народилася на окупованій території.

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