Ексчемпіон світу з боксу живе одразу з двома красунями (фото)

Колишній чемпіон світу за версією WBA у суперважкій вазі британець Девід Хей, який нині представляє інтереси свого співвітчизника Дерека Чісори, насолоджується життям після завершення спортивної кар'єри.

42-річний ексбоксер провів різдвяні та новорічні свята в Лондоні, а потім вирушив до Марокко, у компанії двох спекотних красунь. І не приховує цього, виставивши на своїй сторінці в Instagram пляжне фото, на якому обіймає дівчат.

Як стверджує таблоїд Daily Star, одна з них — 30-річна модель Саян Осборн, з якою Хей зустрічається з 2020 року. Друга ж — 41-річна популярна співачка Уна Хілі з Ірландії, яка приєдналася до пари наприкінці минулого року і зовсім не почувається третьою зайвою.

Зазначимо, що Девід має славу ловеласа. Наприклад, у 2016-му він розлучився з дружиною Наташею після того, як стало відомо про його стосунки зі стриптизеркою Емі Бак, що тривали протягом п'яти років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращий футболіст світу Кіліан Мбаппе закрутив роман із моделлю-трансгендером.

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