Ф'юрі побив Чисору і просто у вічі пообіцяв Усику проблеми: відеоогляд бою в Лондоні
У ніч на неділю, 4 грудня, на арені футбольного клубу «Тоттенхем» у Лондоні відбувся боксерський поєдинок у суперважкій вазі між володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), щкотрий нокаутував раніше Ділліана Уайта, та його співвітчизником Дереком Чісорою (33 перемоги, 23 з них — нокаутом, 13 поразок).
Прогнозовано 34-річний Циганський король втретє побив 38-річного уродженця Зімбабве Чісору (2011-го Тайсон переміг суперника за очками, а 2014-го — достроково). Непереможний Ф'юрі протягом усього бою володів незаперечною перевагою і, здавалося, навмисне продовжував фіаско Дерека, у якого все обличчя було у розтинах та гематомах. Але в 10-му раунді рефері все ж зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Тайсона Ф'юрі технічним нокаутом (третій успішний захист поясу WBC британцем).
Відеоогляд бою Тайсон Ф'юрі — Дерек Чісора
За інформацією британських ЗМІ, ймовірно, бій у Лондоні, який зібрав 64 тисячі вболівальників, принесе Ф'юрі близько 35 млн доларів, тоді як битий Чісора зможе розраховувати на «якісь» 5 млн доларів.
До речі, відразу після тріумфу непереможний балакун Ф'юрі покликав на ринг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика і просто в очі пообіцяв українцеві розправитися і з ним, при цьому в хід пішли традиційні образи. «Де Олександр Усик? Де кролик? Усику, ти наступний, маленька с###о. Зробимо це. Я і ти. Кролик. Боягуз, — репетував Тайсон Ф'юрі в мікрофон. — Маленький боксер, який побив бодібілдера (Ентоні Джошуа. — Авт.). Я побив одного українця, Кличка, і я поб'ю тебе, луската маленька с###о. Ти огидний маленький чоловічок. Зробимо це, с###о».
Усик усе вислухав мовчки. Відповідь, очевидно, буде вже в рингу у лютому чи березні 2023-го, коли відбудеться довгоочікуваний бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
@Tyson_Fury @Usykaa pic.twitter.com/F3rqMLWaZg— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Додамо, що незабаром після бою Ф'юрі разом із сином, на якому красувався чемпіонський пояс батька, навідався до роздягальні Чісори, де боксери з'їли по шматку піци.
@Tyson_Fury @DerekWarChisora pic.twitter.com/Ubl6iLRPVQ— Top Rank Boxing (@trboxing) December 4, 2022
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Берінчик в андеркарді бою Ф'юрі — Чісора переміг француза Івана Менді.
Фото Twitter Top Rank Boxing181
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