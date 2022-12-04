Ф'юрі побив Чисору і просто у вічі пообіцяв Усику проблеми: відеоогляд бою в Лондоні

У ніч на неділю, 4 грудня, на арені футбольного клубу «Тоттенхем» у Лондоні відбувся боксерський поєдинок у суперважкій вазі між володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), щкотрий нокаутував раніше Ділліана Уайта, та його співвітчизником Дереком Чісорою (33 перемоги, 23 з них — нокаутом, 13 поразок).

Прогнозовано 34-річний Циганський король втретє побив 38-річного уродженця Зімбабве Чісору (2011-го Тайсон переміг суперника за очками, а 2014-го — достроково). Непереможний Ф'юрі протягом усього бою володів незаперечною перевагою і, здавалося, навмисне продовжував фіаско Дерека, у якого все обличчя було у розтинах та гематомах. Але в 10-му раунді рефері все ж зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Тайсона Ф'юрі технічним нокаутом (третій успішний захист поясу WBC британцем).

Відеоогляд бою Тайсон Ф'юрі — Дерек Чісора

За інформацією британських ЗМІ, ймовірно, бій у Лондоні, який зібрав 64 тисячі вболівальників, принесе Ф'юрі близько 35 млн доларів, тоді як битий Чісора зможе розраховувати на «якісь» 5 млн доларів.

До речі, відразу після тріумфу непереможний балакун Ф'юрі покликав на ринг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика і просто в очі пообіцяв українцеві розправитися і з ним, при цьому в хід пішли традиційні образи. «Де Олександр Усик? Де кролик? Усику, ти наступний, маленька с###о. Зробимо це. Я і ти. Кролик. Боягуз, — репетував Тайсон Ф'юрі в мікрофон. — Маленький боксер, який побив бодібілдера (Ентоні Джошуа. — Авт.). Я побив одного українця, Кличка, і я поб'ю тебе, луската маленька с###о. Ти огидний маленький чоловічок. Зробимо це, с###о».

Усик усе вислухав мовчки. Відповідь, очевидно, буде вже в рингу у лютому чи березні 2023-го, коли відбудеться довгоочікуваний бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Додамо, що незабаром після бою Ф'юрі разом із сином, на якому красувався чемпіонський пояс батька, навідався до роздягальні Чісори, де боксери з'їли по шматку піци.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Берінчик в андеркарді бою Ф'юрі — Чісора переміг француза Івана Менді.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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