Найкращий футболіст світу закрутив роман із моделлю-трансгендером: фото пари потрапили до мережі

23-річний форвард «ПСЖ» та збірної Франції Кіліан Мбаппе, визнаний найкращим футболістом світу за підсумками 2021 року, вирішив знову поринути у світ романтики після розриву стосунків з актрисою Еммою Смет та почав зустрічатися із привабливою моделлю Інес Рау.

Утім, у цій ситуації є один нюанс — дівчина, яка на дев'ять років старша за зірку футболу, до 16 років була хлопцем, після чого зробила операцію по зміні статі. Вона стала першим трансгендером, який потрапив на обкладинку всесвітньо відомого журналу Playboy. Тим не менш, цей факт не збентежив Кіліана, і пара, не соромлячись папараці, разом проводить час.

Як повідомляє італійське видання Corriere Dello Sport, Мбаппе та Рау зустрічаються вже кілька місяців — зокрема, їх бачили разом на Каннському фестивалі, а потім на яхті футболіста. Утім, поки що ані Кіліан, ані Інес ніяк не коментують свої стосунки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що неповнолітній брат Кіліана Мбаппе потрапив у п'яну ДТП.

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