Тепер в Україну не скоро: Зеленський особисто покарав зрадника Тимощука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських та українських діячів культури, пропагандистів та спортсменів. Серед 119 осіб під санкції потрапив колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який продовжує працювати у тренерському штабі пітерського «Зеніта» та відмовлявся платити аліменти колишній дружині через санкції проти росії.

Відтепер заблоковано всі активи, які належать 43-річному уродженцю Луцька в Україні, а також ті активи, якими він може управляти опосередковано. Крім того, Тимощуку, який, не виключено, був завербований ФСБ, терміном на 10 років заборонено в'їзд до України. А ще ексгравець «Шахтаря» та «Баварії», який боягузливо мовчить про війну, тепер не може вести в країні торговельні операції, займатися перевезеннями, виводити капітал за межі держави. Також запроваджено заборону на придбання у власність земельних ділянок. Тимощука, який склав компанію іншим уродженцям України — Любові Успенській та Лоліті Мілявській, також позбавили усіх державних нагород.

Нагадаємо, що ще раніше Українська асоціація футболу позбавила Тимощука-зрадника, в активі якого рекордні 144 матчі у футболці збірної, тренерської ліцензії, титулів та звань, Луцька міська рада — звання почесного громадянина міста, а в музеї футболу в Буковелі провели чистку пам'ятних речей ексфутболіста національної команди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Тимощук контрабандою вивіз до росії дуже дорогу сімейну колекцію ікон.

Фото ФК «Зеніт»

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