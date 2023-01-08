Чотириразова олімпійська чемпіонка вперше стане мамою (фото)

Чотириразова олімпійська чемпіонка і 14-разова чемпіонка світу з лижних перегонів норвежка Тереза Йохауг, яка раніше жартома поставила коханому ультиматум щодо сексу, чекає на дитину. Про це легендарна спортсменка повідомила в Instagram.

«Зграя розширюється. 2022 рік дав усе, про що можна було мріяти», — підписала фото Тереза.

З добрими новинами (первісток спортсменки має народитися у першій половині року) Йохауг вже привітали її колишні суперниці Джессі Діґгінс та Фріда Карлссон, а також біатлоністка Тіріль Екхофф та екслижниця Ніна Хавер-Лойсет.

Нагадаємо, що минулого року Тереза завершила свою блискучу кар'єру (після трьох золотих медалей Олімпіади в Пекіні!) і вийшла заміж за чемпіона світу з академічного веслування, а нині лікаря Нільса Якоба Хоффа.

До речі, 34-річна Тереза Йохауг могла стати ще більш титулованою спортсменкою, але пропустила Олімпійські ігри-2018 у Пхенчхані через… бальзам для губ, в якому містилася заборонена речовина. Тоді норвежці виписали 18 місяців дискваліфікації та залишили без Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон Європи Сергій Семенов одружився з красунею зі Швейцарії.

Фото Instagram

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