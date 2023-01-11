Відомого українського актора поранено в бою під Соледаром (відео)

У районі Соледара, де тривають тяжкі бої, поранено актора Дмитра Лінартовича.

Як повідомляють у ДержКіно України, розвідник 46 ОДШБ отримав контузію та тяжке поранення.

До початку широкомасштабного вторгнення Дмитро Лінартович працював викладачем кафедри кіно- та телемистецтва Учбово-наукового інституту журналістки КНУ ім. Тараса Шевченка. Першу велику роль зіграв у фільмі «Невелика подорож на великій каруселі» (2002) режисера Михайла Іллєнка. Через 10 років вийшов другий фільм за його участю — «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». Він грав головну роль пілота Івана Додока, прототипом якого став український пілот Іван Доценко.

Нагадаємо, що влітку тяжке поранення у бою на Донеччині отримав актор театру та кіно Віктор Стороженко.

Фото зі сторінки Дмитра Лінартовича

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