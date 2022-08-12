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«Накрили касетними мінами»: актор Віктор Стороженко отримав тяжке поранення в бою на Донбасі

12:07 12 серпня 2022
Віктор Стороженко

Актор театру та кіно Віктор Стороженко, який грав на сцені Молодого театру, отримав тяжке поранення в бою на Донеччині в районі Зайцево. Жорсткі бої тривали з ранку до пізнього вечора 10 серпня. За словами артиста, окупанти били по українських позиціях танками, артилерією протягом семи годин. На деякий час рашисти захопили позиції, але ввечері самі полягли в українській землі, а ті, хто вижив, потрапили в полон.

«Нашу точку накрили касетні міни! Вже під час медичної евакуації ми дізналися, що все підчищено, а фронт під нашим контролем! Моя жертва не марна», — написав Віктор Стороженко в Інстаграм і показав фото зі шпиталю. Голова артиста повністю перебинтована, не видно одного ока.

На запитання стурбованих передплатників Віктор відповів, що з ним усе буде гаразд. Він також додав, що своїм постом хотів показати ціну перемоги України.

Друзі та колеги називають Віктора героєм і бажають йому якнайшвидшого одужання.

Віктор також показав відео, як він утримував позиції.

Нагадаємо, у лавах ЗСУ служать багато знаменитостей: музиканти, актори, артисти балету та співаки. Одним з перших на фронт вирушив Тарас Тополя.

Також на службу до ЗСУ вирушив Андрій Федінчик.

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«Накрили касетними мінами»: актор Віктор Стороженко отримав тяжке поранення в бою на Донбасі

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