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Спорт

Ексчемпіона світу з боксу в суперважкій вазі вбила страшна недуга (фото, відео)

12:45 13 січня 2023
Джері Кутзеє

На 68-му році життя у своєму будинку в Кейптауні помер ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі південноафриканець Джеррі Кутзеє, повідомляє iol.co.za. За словами доньки спортсмена Лани, її батько помер від раку легень.

У вересні 1983 року у США боксер у 10-му раунді нокаутував американця Майкла Доукса та завоював чемпіонський пояс за версією WBA. При цьому Кутзеє, який закінчив бій зі зламаною рукою, став першим африканцем, котрий боровся і виграв титул чемпіона світу у надважкій вазі. А ще — першим за 23 роки білим боксером, який завоював пояс у хевівейті.

Усього ж за кар'єру боксер на прізвисько Боксбурзький бомбардувальник провів 40 боїв, здобувши 33 перемоги (21 з них — нокаутом), один поєдинок завершивши внічию та шість програвши.

З легендарним Мухаммедом Алі

До речі, у 2013 році Кутзеє звинуватили в тому, що він працював зубним техніком без відповідної реєстрації, але в результаті колишнього боксера виправдали: не знайшли достатніх доказів вини. Захист заявив, що він «втратив сертифікат».

Джеррі Кутзеє помер від раку легенів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український боксер-чемпіон Володимир Вірчис.

Фото Getty Images, Bang Showbiz

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