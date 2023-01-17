Син ексфутболіста «Динамо» перейшов до «Фіорентини»

Син колишнього футболіста «Динамо» та збірної України Віталія Лисицького 17-річний Андрій Лисицький підписав контракт з італійською «Фіорентиною». Про це повідомив футбольний агент Олександр Яковенко (син легендарного динамівця Павла Яковенка), який свого часу сам виступав за клуб із Флоренції.

«Андрій — талановитий хлопець, син Віталія Лисицького. Коли почалася війна, вони разом з мамою поїхали за кордон, оскільки він неповнолітній, і влаштувалися в Італії, — цитує Олександра Яковенка FanDay. — Ми йому допомогли пройти перегляд у «Фіорентині». Він справив дуже позитивне враження, і йому запропонували контракт. Про нього дуже хороші відгуки, тому сподіваюся, що він продовжуватиме так само і стане гравцем основного складу «Фіорентини».

Зазначимо, що Лисицький-молодший виступав за юнацькі команди київського «Динамо» на позиції захисника. А його батько, також вихованець «біло-синіх», грав за «Динамо» у 1998--2002 роках (зокрема, протистояв у складі команди Валерія Лобановського «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»). Крім того, Віталій Лисицький захищав кольори «Чорноморця», «Дніпра», «Кривбасу», «Говерли», запорізького «Металурга» та «Колоса». Останнім часом чемпіон Європи U19, в активі якого 5 матчів та 1 гол у футболці збірної України, працює спортивним директором клубу з Ковалівки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 15-річний українець підписав контракт з лондонським «Челсі».

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