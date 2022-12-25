Шевченко привітав особисто: 15-річний українець підписав контракт із лондонським «Челсі» (фото)

15-річний Іван Струк із Чорткова, що на Тернопільщині, став гравцем лондонського «Челсі», який було продано у травні цього року російським мільярдером Романом Абрамовичем. Угоду з дворазовим тріумфатором Ліги чемпіонів наш співвітчизник, якого підтримували батьки та брат із сестрою, підписав за підсумками перегляду молодих футболістів, організованого на клубній базі «аристократів» у Кобемі під Лондоном.

«Особливий момент для мене та моєї родини, — написав Іван у соцмережах. — Я вболіваю за „Челсі“ з того часу, як почав займатися футболом, і мріяв, що колись гратиму в цій команді. Зараз, після десяти років наполегливої праці, самопожертви та віри, моя мрія втілилася в життя. Хотів би подякувати своїй родині за постійну підтримку, а також кожному, завдяки кому мені вдалося дістатися сюди. Я готовий продовжувати розвиватися як футболіст щодня, щоб усі, хто повірив у мене, пишалися. Сьогодні ми святкуємо, а завтра розпочинається важка робота».

Іван уболіває за "Челсі" з того часу, як почав займатися футболом

Додамо, що окрім Івана, який виступає на позиції півзахисника, на підписання професійного контракту з лондонцями претендували ще вісім хлопців, серед яких і син Андрія Шевченка Крістіан, але враження на тренерів справив лише Струк. При цьому володар «Золотого м'яча"-2004 був присутній на оголошенні підсумкових результатів відбору, після чого сфотографувався з переможцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк перейшов до клубу англійської прем'єр-ліги.

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