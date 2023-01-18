Тікали, кидаючи зброю та поранених: ЗСУ знищили 100 «елітних» бійців путіна

За добу українські військові знищили 100 російських військових на Луганському напрямку. А те, що загиблі виявилися спецпризначенцями, а не звичайними мобілізованими, не завадило їх ганебній втечі із залишенням навіть зброї та поранених.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Вони (російські військові. — Авт.) постійно підвозять резерви на Сватівський та Кремінський напрямок. Я тільки що повернувся з передової та на власні очі бачив розбитих орків. І до речі, за добу в них втрати 100 особового складу і декілька одиниць тяжкої техніки. При чому цей особовий склад це були не звичайні „мобіки“, а спецпризначенці, ВДВшники, які тікали, кинувши зброю та поранених», — розповів він.

За даними Гайдая, біля Білогорівки ситуація важка, але стабільна.

«Сили оборони тримають оборону. І постійно відбивають всі намагання ворога просуватись. Вони постійно цю територію обстрілюють — і танками, і артою, і літаками навіть намагаються наносити ураження», — сказав він.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили про знищення в Україні однієї з найкращих спеціальних бригад російської армії — 200-ї окремої мотострілецької бригади. Її склад всього за кілька тижнів перебування на війні скоротився більше ніж удвічі.

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