Одна з найкращих спеціальних бригад російської армії, судячи з усього, була значною мірою знищена під час війни в Україні. Згідно з повідомленням Washington Post, особовий склад 200-ї окремої мотострілецької бригади скоротився вдвічі всього за кілька тижнів перебування на війні.

Газета посилається на внутрішні армійські звіти, які зараз стали відомі, в яких, серед іншого, перераховується чисельність особового складу. За даними газети, з 1400 солдатів, які входили до складу двох батальйонів, у травні залишилося менше 900. Командир був серйозно поранений, а деякі з бійців, які числилися як активні, насправді перебували у лікарнях або зникли безвісти. Підрозділ вже був направлений в Україну на початку війни і спочатку атакував Харків. Однак війська вже були відкинуті назад у травні. Автентичність документів була підтверджена західними спецслужбами.

Бригада фактично дислокується у Мурманську і входить до складу російської арктичної оборони. Згідно з повідомленням газети, до її завдань також входила охорона Кольського півострова, де, як стверджується, розміщені російські ядерні ракети. Бригада також входить до складу Північного флоту, що є стратегічно важливим, адже до нього входять підводні човни, озброєні ядерними ракетами. Вони повинні мати можливість виплисти і завдати ядерного удару з моря у разі нападу на росію.

200-та бригада входила до складу охорони російських військових об'єктів поблизу кордону з Фінляндією та Норвегією. Але вже у 2014 році на Донбасі було наказано воювати в Луганську — з помірним успіхом. Очевидно, вона мала 40 танків, включаючи сучасні моделі Т-80, і 36 гаубиць, а також систему протиракетної оборони. Що від цього залишилося — незрозуміло.

Провал найкращої російської бригади в Україні, ймовірно, також пов'язаний з причинами, які спостерігалися в багатьох російських підрозділах на початку війни. Не вистачало їжі та палива. Моральний дух був не найкращим, розповів журналіст Томас Нільсен, який відвідав там солдатів кілька років тому. За його словами, вони навіть не знали, що знаходяться так близько до кордону НАТО, поки він не показав карту. Були повідомлення про корупцію та недбале ставлення до об'єктів. Рішення путіна перед війною тримати в невіданні навіть високопоставлених радників ледве давало командирам час на підготовку військ, не кажучи вже про координацію планів нападу з іншими підрозділами.

Нагадаємо, українці сперечаються, коли буде «кругла цифра» втрат рашистів: ЗСУ «закобзонили» ще 520 окупантів.

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