Відправили до кобзона у балет: ЗСУ ліквідували репера-окупанта
В Україні гинуть не лише російські військові та найманці, а й представники інших народів. Про одного з них розповів OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе.
За його словами, 25-річний Рамаз Горгадзе, грузин за походженням, який все життя прожив у російському селі Ягідне.
З дитинства Горгадзе займався спортом, мав розряд КМС з греко-римської боротьби, був «різносторонньою особистістю» — захоплювався репом, писав пісні, мав свою музичну групу, з якою гастролював Магаданською областю та Далеким Сходом.
Останні роки Горгадзе працював у гірничій компанії «Статус», потім у ТОВ «Теплоенергія» оператором парових котлів.
Але нарешті піддався обіцянкам пропагандистів й вирішив піти в окупанти. І, як наслідок, його було ліквідовано в Україні, куди прийшов зі зброєю в руках.
Горгадзе — п'ятий або шостий грузин, знищений у складі вс рф.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують «відправляти до пекла» окупантів. 19 січня захисники ліквідували ще 770 загарбників, таким чином втрати росії зросли до 119 300 «двохсотих».247
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