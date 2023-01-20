Танки, броньовані машини та 770 окупантів: названо втрати ворога за добу

Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони України ліквідували ще 770 російських солдатів, повідомили в Генштабі.

Загальні втрати росіян в Україні за період з 24 лютого 2022 року склали вже 119 300 військових.

ЗСУ також знищили 19 січня:

- танків — 3139 (+3) од.,

- бойових броньованих машин — 6241 (+6) од.,

- артилерійських систем / artillery systems — 2129 (+7) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1886 (+4),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4903 (+7) од.

Українці щодня дякують своїм захисникам, бажають їм сил, терпіння та мужності у цій нерівній боротьбі, а також просять Вищі сили захистити наших воїнів.



Раніше повідомлялося, що втрати росіян на Донеччині значні. Вони змушені задіяти цивільні медустанови на лікування своїх поранених. Так, у Луганській області, в приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії «Вагнер».

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