40.00 / 40.50 42.80 / 43.50
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Танки, броньовані машини та 770 окупантів: названо втрати ворога за добу

8:34 20 січня 2023
техніка

Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони України ліквідували ще 770 російських солдатів, повідомили в Генштабі.

Загальні втрати росіян в Україні за період з 24 лютого 2022 року склали вже 119 300 військових.

ЗСУ також знищили 19 січня:

- танків — 3139 (+3) од.,
- бойових броньованих машин — 6241 (+6) од.,
- артилерійських систем / artillery systems — 2129 (+7) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1886 (+4),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4903 (+7) од.

Українці щодня дякують своїм захисникам, бажають їм сил, терпіння та мужності у цій нерівній боротьбі, а також просять Вищі сили захистити наших воїнів.


Раніше повідомлялося, що втрати росіян на Донеччині значні. Вони змушені задіяти цивільні медустанови на лікування своїх поранених. Так, у Луганській області, в приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії «Вагнер».

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Пригожин

Не віддавали трупи «вагнерівців»: пригожин виявив українських «шпигунів-диверсантів» у луганському моргу

пенсіонер

Пенсіонерам припиняють виплату на картку: як цього уникнути

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

американка Р'Боні Габріел

Всипана сапфірами та білими діамантами: стало відомо, у скільки обійшлась корона «Міс Всесвіт 2022»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту