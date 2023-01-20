Трагедія на Сумщині: чоловік зарізав дружину, а потім наклав на себе руки

У місті Глухів під час сімейної сварки чоловік завдав смертельного ножового поранення своїй дружині, а потім наклав на себе руки.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Між подружжям відбулася сварка, під час якої 45-річний чоловік наніс своїй 35-річній жінці ножове поранення.

Постраждалу доправили до Глухівської міської лікарні, але врятувати її не вдалося, від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Після скоєння злочину чоловік пішов до господарської будівлі та наклав на себе руки. Труп направили до моргу для встановлення причин смерті.

За цим фактом порушено кримінальні провадження. Слідство продовжується.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок карному злочинцю, який викинув дружину з сьомого поверху.

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