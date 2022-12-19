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Трагедія у Дніпрі: чоловік убив дружину, а потім викинувся з вікна

13:50 19 грудня 2022
Нещасний під&#39;їзд

У Дніпрі 42-річний чоловік зарізав власну дружину, після чого наклав на себе руки, викинувшись з вікна на 16 поверсі власного багатоквартирного будинку.

Чоловік викинувся із вікна верхнього поверху власного будинку

Як повідомили місцеві ЗМІ, трагедія сталася у суботу, 17 грудня, на Гідропарковому масиві.

Попередньо відомо, що чоловік разом із дружиною жив на 2 поверсі.

За словами сусідів, перед інцидентом він з'явився у стані алкогольного сп'яніння, зачинився у квартирі разом із дружиною та погрожував її зарізати.

У поліції пригоду поки що не коментують.

Нагадаємо, раніше подібне вбивство сталося на Житомирщині — там чоловік зарізав дружину, а після цього повісився у дворі будинку.

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